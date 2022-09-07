кремль може використати у своїх цілях не сам звіт МАГАТЕ, а позицію генсека ООН. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Окупована станція

Експерт зазначив, що звіт МАГАТЕ щодо ситуації на Запорізькій АЕС "безумовно позитивний" для України.

Там 52 сторінки й це як маркетинговий документ. Три фотографії, які там є – це зустріч Гроссі з Зеленським, друга – дірка у даху АЕС, цілісність якої порушена, а третя – це російські військові вантажівки всередині станції. Тобто, це однозначно було свідченням того, що російські військові знаходяться всередині станції,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, згідно зі звітом, щонайменше 13 працівників "росатому" перебувають на станції, які не мали права там перебувати. Написано також, що на станції немає ​​охорони.

"До того, як її окупували – там була охорона, а сьогодні є конвоїри з російської армії, які чинять тиск, але охорони немає фізично", – додав Шейтельман.

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Чи зможе путін використати звіт

Оглядач переконаний, що глава кремля не зможе використати доповідь МАГАТЕ у своїх цілях, водночас остерігається, що путін може використати пропозицію генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Саму доповідь путін використовувати не зможе. Але, на жаль, є слова генсека ООН, який за результатами доповіді висунув пропозицію. Він сказав, що треба зменшити напруженість навколо станції у два кроки: перший – припинити бойові дії навколо станції, другий – вивести російські війська звідти,

– продовжив експерт.

Він вважає, що у цих пунктах криється найбільша небезпека для України, якою може скористатися путін, і якій мають протидіяти наші та американські дипломати.

"Це схоже на "Мінськ". Що спочатку: виведення російських військ чи вибори? Нам тоді пропонували вибори під вогнем російських військ. Зараз – перестати стріляти та чекати, коли росія виведе війська. Тобто росія ховатиме свою зброю, користуватиметься АЕС як прикриттям, а ми не стрілятимемо. На це ми йти не маємо права – лише два пункти разом", – підкреслив аналітик.

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Чи впливатиме МАГАТЕ на бодай щось

Шейтельман зауважив, що представники місії МАГАТЕ, які залишилися на станції, докорінно не зможуть впливати на ситуацію.

Вони лише готуватимуть регулярні звіти й багато зробити там не зможуть. Уявімо, що всі погодилися на всі умови – на те, що генсек ООН запропонував. Що росія свої війська виводить, а Україна свої не вводить. Це фантастичний варіант. І ось усі вивели війська, а хто охороняє станцію фізично?

– вказав експерт.

На його думку, такий об'єкт, як найбільша атомна станція Європи, не може існувати без озброєної охорони.

"І це ніде не проговорено. В Україні немає інструментів тиску на росію, але ми маємо інструмент відмовитися від пропозиції генсека ООН. Це ми повинні зробити", – резюмував оглядач.

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