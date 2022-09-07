Про це мовиться у свіжому аналізі дослідників американського Інституту дослідження війни.

Важливо Навіщо їхати, аби зробити банальні заяви, – Подоляк різко відреагував на звіт МАГАТЕ

Як зазначається, дещо зашифрована мова звіту МАГАТЕ відображає той факт, що Україна залишається оператором ЗАЕС та стороною, відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права МАГАТЕ. Натомість Агенство не може безпосередньо взаємодіяти з росією щодо експлуатації станції, не визнавши принаймні мовчазно, що країна-агресорка має право на консультації.

ISW пише, що Путін може спробувати використати умови, які він створив на ЗАЕС, для створення паралельної міжнародної структури, яка б підривала суверенні права України на набагато більшу територію України, яку зараз окупують російські війська. Мовиться про новий "Мінськ", умови якого знову виконувала б лише Україна.

Цікаво, що раніше політолог Валентин Гладких припустив, що росія може використати звіт МАГАТЕ для тиску на "Рамштайн". Окупанти зроблять все, щоб ускладнити чи навіть унеможливити отримання нами військової допомоги від наших партнерів.

Головне про звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС ще в березні. Окупанти почали шантажувати світ. Вони замінували станцію і погрожували підірвати її. Згодом ЗАЕС відвідала місія МАГАТЕ на чолі з її керівником Рафаелем Гроссі. Місія прибула на ЗАЕС 1 вересня і вже за 5 днів покинула її.

Після відвідин ЗАЕС Гроссі говорив, що фізична цілісність ЗАЕС була порушена декілька разів. Водночас глава МАГАТЕ не сказав, хто саме її порушив.

МАГАТЕ у своєму звіті закликала вивезти з території ЗАЕС "всі транспортних засобів, які можуть втручатися у роботу систем безпеки та обладнання", а також створити належні робочі умови для персоналу.

Терміново потрібно запровадити тимчасові заходи щодо запобігання ядерній аварії, спричиненій фізичними ушкодженнями, завданими військовими діями. Цього можна досягти негайним встановленням "зони охорони ядерної безпеки". МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації щодо термінового встановлення такого рівня ядерної безпеки,

– мовиться у звіті.

Реакція на звіт МАГАТЕ

За підсумками звіту Володимир Зеленський сказав, що у нього виникли питання щодо пропозиції створити безпечну зону навколо станції. Що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи

сказав, що у нього виникли питання щодо пропозиції створити безпечну зону навколо станції. Що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи Натомість росія цинічно називає рекомендацію ООН щодо створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС – "несерйозною".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що звіт майже не звертає уваги на безпеку персоналу. Також МАГАТЕ проігнорували воєнні злочини, які вчиняють російські окупанти щодо працівників атомної станції.

Реакція Володимира Зеленського на звіт МАГАТЕ: дивіться відео