Об этом говорится в свежем анализе исследователей американского Института исследования войны.

Важно Зачем ехать, чтобы сделать банальные заявления, – Подоляк резко отреагировал на отчет МАГАТЭ

Как отмечается, несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ. Агентство не может напрямую взаимодействовать с россией по эксплуатации станции, не признав по крайней мере молчаливо, что страна-агрессорка имеет право на консультации.

ISW пишет, что Путин может попытаться использовать условия, созданные им на ЗАЭС, для создания параллельной международной структуры, которая бы взрывала суверенные права Украины на гораздо большую территорию Украины, которую сейчас оккупируют российские войска. Речь идет о новом "Минске", условия которого снова выполняла бы только Украина.

Интересно, что ранее политолог Валентин Гладких предположил, что россия может использовать отчет МАГАТЭ для давления на "Рамштайн". Оккупанты сделают все, чтобы усложнить или даже сделать невозможным получение нами военной помощи от наших партнеров.

Главное об отчете МАГАТЭ по ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС еще в марте. оккупанты начали шантажировать мир. Они заменяли станцию и угрожали взорвать ее. Впоследствии ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с ее руководителем Рафаэлем Гросси. Миссия прибыла на ЗАЭС 1 сентября и уже через 5 дней покинула ее.

После посещения ЗАЭС Гросси говорил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз. В то же время глава МАГАТЭ не сказал, кто именно ее нарушил.

МАГАТЭ в своем отчете призвала вывезти с территории ЗАЭС "все транспортные средства, которые могут вмешиваться в работу систем безопасности и оборудования", а также создать надлежащие рабочие условия для персонала.

Срочно нужно ввести временные меры по предотвращению ядерной аварии, вызванной физическими повреждениями, причиненными военными действиями. Этого можно добиться немедленной установкой "зоны охраны ядерной безопасности". МАГАТЭ готово немедленно начать консультации по срочному установлению такого уровня ядерной безопасности,

– говорится в отчете.

Реакция на отчет МАГАТЭ

По итогам отчета Владимир Зеленский сказал, что у него возник вопрос относительно предложения создать безопасную зону вокруг станции. Что же может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань радиационной катастрофы.

сказал, что у него возник вопрос относительно предложения создать безопасную зону вокруг станции. Что же может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань радиационной катастрофы. Россия цинично называет рекомендацию ООН по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС - "несерьезной".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что отчет почти не обращает внимания на безопасность персонала. Также МАГАТЭ проигнорировали военные преступления, которые совершают российские оккупанты в отношении работников атомной станции.

Реакция Владимира Зеленского на отчет МАГАТЭ: смотрите видео