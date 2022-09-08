Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, для України це дуже важливо, оскільки внаслідок аварії на Запорізькій АЕС може постраждати щонайменше 1 мільярд людей.

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Чи вдасться демілітаризувати ЗАЕС

Давидюк пояснив, якщо нам вдасться завести на територію атомної станції нейтральних фахівців, то Збройні Сили України дуже швидко виб'ють окупантів із Запорізької області та виженуть з нашої території. Тобто, якщо спроба демілітаризувати територію навколо ЗАЕС не буде "підлим обманом України", то все вдасться.

Отже, дуже важливо локалізувати росіян на Запорізькій АЕС й тиснути, щоб вони звідти таки пішли.

Насправді тиск все одно відбувається, бо радіація дуже швидко знешкоджує цих негідників, але це може зайняти більше часу, ніж нам хотілося б,

– розповів політолог.

Чого росія намагається досягти

Давидюк зазначив, що окупантам в Україні заборонили погрожувати стратегічною й тактичною ядерною зброєю. Тож, не маючи жодних воєнних перемог, загарбники почали використовувати для своїх погроз "брудну" ядерну зброю.

Також росіяни хотіли пустити електроенергію на територію країни-агресорки. Однак українські захисники випередили окупантів й почали руйнувати інфраструктуру для подачі енергії.

Росіяни цього не очікували та зрозуміли, що дійсно нічого зробити не можуть, тоді й почали цим торгуватися. Зараз будуть знову просити, щоб нам або HIMARS менше дали, або якихось ракет. Це дуже примітивна історія – спроба путінської комбінації, яка провалилася та намагається зараз діяти згідно з ситуацією,

– зауважив політолог.

Утім, навіть діючи "згідно з ситуацією" росіяни не зможуть досягти якихось тактичних перемог.

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