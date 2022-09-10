Також лідери країн обговорили продовження тиску на росіян. Про підсумки розмови розповів Зеленський під час свого вечірнього звернення.

До теми Не Південь та не Харківщина: Подоляк про ключові міста для контрнаступу та звільнення Криму

Зеленський розмовляв із Макроном

Президент Франції після розмови із Зеленським зауважив, що ситуація навколо Запорізької АЕС залишається дуже тривожною.

З президентом Зеленським ми поділяємо ту саму вимогу: щоб гарантувати безпеку ядерних об'єктів, російські сили мають вийти з цього району,

– заявив Макрон.

Своєю чергою, Зеленський згадав про розмову з Макроном під час традиційного звернення до українців.

"Говорив сьогодні з президентом Франції Макроном. Поінформував його про нашу активність на фронті, про подальші перспективи", – зазначив глава держави.

Президент додав, що вони також предметно обговорили:

російські провокації на Запорізькій АЕС,

необхідність негайної демілітаризації станції – негайного виходу звідти російських військових.

"Говорили з паном президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску на росію, зокрема про санкційний тиск, про візові обмеження для громадян рф", – підсумував Зеленський.

Цікаво! Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС. На думку політолога Миколи Давидюка, ідею створення такої зони обговорюватимуть й надалі. Адже внаслідок аварії може постраждати щонайменше мільярд людей.