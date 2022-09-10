Також лідери країн обговорили продовження тиску на росіян. Про підсумки розмови розповів Зеленський під час свого вечірнього звернення.
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Зеленський розмовляв із Макроном
Президент Франції після розмови із Зеленським зауважив, що ситуація навколо Запорізької АЕС залишається дуже тривожною.
З президентом Зеленським ми поділяємо ту саму вимогу: щоб гарантувати безпеку ядерних об'єктів, російські сили мають вийти з цього району,
– заявив Макрон.
Своєю чергою, Зеленський згадав про розмову з Макроном під час традиційного звернення до українців.
"Говорив сьогодні з президентом Франції Макроном. Поінформував його про нашу активність на фронті, про подальші перспективи", – зазначив глава держави.
Президент додав, що вони також предметно обговорили:
- російські провокації на Запорізькій АЕС,
- необхідність негайної демілітаризації станції – негайного виходу звідти російських військових.
"Говорили з паном президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску на росію, зокрема про санкційний тиск, про візові обмеження для громадян рф", – підсумував Зеленський.
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