Зараз відбувається підготовка до розхолодження енергоблока та переведення його у холодний стан. Останні 3 доби 6 енергоблок працював в режимі "острова".

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Чому ЗАЕС відключили від живлення

Оскільки російські окупанти своїми обстрілами пошкодили всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, енергоблок живив лише власні потреби ЗАЕС. Рівень був критично низький – від 114 до 140 мегаватів.

Після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв'язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було схвалене рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин,

– мовиться у повідомленні.

В Енергоатомі зазначили, що ризик повторного пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою – великий. Якщо це трапиться, то живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів. Їхній термін роботи обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.

Зараз Енергоатом здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.

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Щоб не допустити аварійну ситуацію на Запорізькій АЕС, потрібно зупинити систематичні російські обстріли ліній зв'язку з енергосистемою. Коли там буде демілітаризована зона, їх можна буде відремонтувати. Це забезпечить стабільну роботу ЗАЕС.

Раніше вже розглядати можливість відключення ЗАЕС

8 вересня головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков казав, що Україна може відключити ЗАЕС, якщо буде така необхідність. Він пояснював, що 6 енергоблок можуть зупинити, однак це призведе до необхідності експлуатувати резервні дизельні станції, щоб забезпечити струмом системи безпеки.

На добу потрібні 4 цистерни дизпального. Такий обсяг дуже проблематично завозити на ЗАЕС через лінію зіткнення.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС не приніс відчутних результатів у питанні демілітаризації станції. То ж Кабмін запропонував створити Міжнародну місію за участі ЄС, ООН та інших організацій, які б відвідали електростанцію.

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