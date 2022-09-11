Про те, чи підуть росіяни на терористичний акт, що загрожує не лише Україні, а й усьому світові, розповів 24 каналу британський журналіст, політик, експерт у питаннях сучасної росії Едвард Лукас. На його думку, рівень своїх інтелектуальних здібностей росіяни показали ще у Чорнобилі, тому тривожно від того, що вони можуть робити на Запорізькій АЕС.

Читайте інтерв'ю повністю Росія почне відступати і просити переговорів, але є інша небезпека: інтерв'ю з Едвардом Лукасом

На що готові росіяни

Нагадаємо, що у Чорнобилі на початку повномасштабного вторгнення окупанти також захопили атомну станцію, де показали всю свою дурість та некомпетентність. Більш того, вони додумалися окопуватися в Рудому лісі, не маючи при цьому жодного захисту. А бронетехніка, яка проїхала забороненими маршрутами, спричинила хвилю радіоактивного пилу.

Як тоді зазначили працівники ЧАЕС, для російських окупантів це – "самогубство". Радіоактивний пил, який вони вдихнули, міг викликати внутрішнє опромінення.

Зазначимо. Рудий ліс – це територія біля ЧАЕС, яка взяла на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора у 1986 році. Висока доза поглинутої радіації призвела до загибелі дерев і забарвлення їх у буро-червоний колір. Ліс настільки забруднений, що туди заборонено ходити навіть працівникам атомної станції.

Сьогодні ж не виглядає, що МАГАТЕ готове гарантувати контроль і безпеку на станції. Експертна комісія уже відвідала ЗАЕС, однак її висновки розкритикували, зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Так, омбудсмен зазначив, що звіт майже не звертає уваги на безпеку персоналу та ігнорує воєнні злочини, які вчиняють російські окупанти щодо працівників атомної станції. А Подоляк не розуміє, навіщо було їхати на ЗАЕС, щоб зробити досить банальні заяви.

Важливо Як врятуватись від "брудної бомби", ядерної атаки чи аварії на АЕС

Попри те, що росіяни постійно ведуть бойові дії навколо атомної станції та погрожують її підірвати, Едвард Лукас не вірить, що вони наважаться спричинити справжню катастрофу.

Вітер дме у різні сторони, тому навряд чи росіяни наважаться зробити "брудну бомбу", щоб спустошити Україну і залякати Європу. Бо якщо вітер раптово зміниться у північний бік, то в росії будуть проблеми,

– підкреслив британський експерт.

На його думку, більш ймовірно, що катастрофа може відбутися випадково, а не навмисне. Також Лукас підкреслив, що важливим питанням залишається охолодження ядерного палива, тому добре, що сьогодні до ситуації на станції прикована увага всього світу. Там безперечно повинна постійно працювати потужна наглядова місія, вважає він.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

До теми – Яку територію може накрити радіаційна хмара із ЗАЕС: дивіться відео