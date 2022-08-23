Місцеві телеграм-канали передають, що 23 серпня було чути вибухи. Потім з'явився дим, інформує 24 канал.

Після обстрілів горить ліс

Повідомляють також, що в тимчасово окупованому Енергодарі декілька годин горить ліс у районі ГБК6 – гаражний кооператив. Пожежа виникла після обстрілів.



Дим біля Запорізької АЕС / Фото Запоріжжя. інфо

Вогонь не вщухає, і навіть посилюється. Ніхто пожежу не ліквідовує. Площа вогню збільшується.



Біля ЗАЕС горить ліс / Фото Запоріжжя. інфо

Задимлення з'явилось одразу після вибухів. Воно не на самій АЕС, але всього за кілька кілометрів від неї.

Дим біля Запорізької АЕС: дивіться відео