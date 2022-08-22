Про це 24 каналу розповів місцевий кореспондент із Запоріжжя. За його словами, нещодавно місцева українська влада змогла доставити для мешканців Енергодара 25 тисяч таблеток калію йодиду, які потрібно вжити в разі радіоактивного інциденту. Це зробили про всяк випадок – ніякої ядерної катастрофи на території ЗАЕС зараз немає.

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ЗСУ влучили по російських окупантах

Кореспондент спростовує інформацію, що начебто окупанти масово вивозили військову техніку з Енергодара. Він наголошує – техніка рухається постійно: росіяни то вивозять її, щоб обстріляти Нікополь та Марганець, то привозять назад.

Для ударів по українських містах загарбники виїжджають на 10-15 кілометрів від Енергодара. Там їх недавно й покарали українські артилеристи: в росіян згоріло кілька одиниць техніки та були так звані "жмурики".

Кореспондент наголошує – українські військові ніколи не гатять по Запорізькій АЕС. Коли окупанти виїжджають подалі, тоді вже на них можна безпечно "полювати".

Для своїх ракетних стрільб по Нікополю росіяни виїжджають від Енергодара на 10-15 кілометрів. Тут наша артилерія вже може стріляти по них і карати. Коли техніка ворога перебуває на ЗАЕС, наші туди не стріляють, – зазначив кореспондент.

Крім того, зараз поблизу Пологів та Гуляйполя тривають активні бої. Є припущення, що окупанти намагаються там наступати силами морської піхоти та ПВК. Між Оріховим та Василівкою тривають артилерійські бої.

Окупанти знову поширюють пропагандистську маячню щодо ЗАЕС

Упродовж останніх днів окупанти роздумували, чи зупиняти 5 та 6 енергоблоки ЗАЕС. На цей момент вони нічого не зробили. Кореспондент наголошує, що відімкнення обернеться для них величезною кількістю проблем.

Також пропагандисти, які зараз перебувають на Запорізькій АЕС, придумали чергову маячню, що упродовж останніх 7 років на ЗАЕС могла статися ядерна катастрофа. Все через ржаві деталі. За словами кореспондента, це – типовий абсурд від окупантів.

Загалом за минулу добу нічого катастрофічного на ЗАЕС не сталося. Від одного з обстрілів, який вчинили окупанти, вибуховою хвилею знесло вікно в одній із перехідних галерей. Це поки ніяк не загрожує безпеці Запорізької АЕС.

ССО перехопили дрон окупантів на Запоріжжі

На одному із напрямків на Запоріжжі військові з Сил спеціальних операцій успішно перехопили російський дрон та посадили його. Всередині була флешка з цінною інформацією. Вдалося виявити місце розташування особового складу та техніки окупантів.

Крім того, нещодавно небайдужі підрізали російського окупанта, який приставав до неповнолітньої дівчини в Мелітополі. За його словами, це непоодинокий випадок. Нещодавно в центральному парку Мелітополя знайшли труп неповнолітньої дівчини.

Дівчину шукали кілька місяців. Вона стала жертвою сексуального насильства, а потім її вбили та закопали. Для окупантів не існує ніяких правил та законів, – повідомив кореспондент.

Також у центрі Мелітополя сталася жахлива ДТП. Позашляховик з символом Z попер на червоне світло та врізався у "Ланос". Мирні люди дістали серйозні травми, а автомобіль загорівся. Окупанти ж поїхали собі далі. Місцеві мешканці кажуть, що це могли бути кадирівці – вони полюбляють ось так їздити.

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Нагадаємо, в Енергоатомі наголосили, що зараз Запорізька АЕС продовжує виробляти електроенергію з ризиком порушення норм пожежної та авіаційної безпеки. Все через регулярні обстріли з боку російських окупантів.