Якщо окупанти підуть на такий крок, то системи охолодження можуть вийти з ладу, а активна зона реакторної установки може пошкодитись. За таких умов радіоактивні речовини потраплять у навколишнє середовище.

До теми Поширення радіації у випадку катастрофи на ЗАЕС: вчені змоделювали карту

"Фукусімський сценарій"

У Державній інспекції ядерного регулювання України провели паралель з аварією на станції "Фукусіма-1" в Японії у 2011 році. Там катастрофа відбулась за таких же умов. Щоправда, це сталося через природні катаклізми. А на Запорізькій АЕС це може статися через злочинні дії та наміри російських окупантів.

Фахівці пояснюють, що атомна електростанція повинна мати постійне електроживлення для того, щоб забезпечувати власні потреби без перебоїв. Мовиться про охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок та охолодження відпрацьованого палива у басейнах витримки, підтримки систем контролю та управління. Ці потреби забезпечуються або за рахунок працюючих енергоблоків або зовнішнього енергоживлення.

Якщо ж всі енергоблоки припиняють роботу, то треба забезпечити стійке зовнішнє енергопостачання. Наразі через обстріли росіян вже пошкоджені три з чотирьох ліній, які з'єднують АЕС з енергосистемою України. Якщо окупанти пошкодять й четверту, то станція не зможе отримувати електроенергію для власних потреб.

Станцію можуть врятувати дизель-генератори

На ЗАЕС є дизель-генератори на випадок такої аварійної ситуації. Але щоб довго забезпечувати власні потреби станції та для охолодження ядерного палива їм потрібно достатньо дизельного пального. Російські військові, які перебувають на АЕС, можуть перешкоджати поставкам дизеля, що необхідний для роботи генераторів. Якщо станція втратить усі джерела для забезпечення електроенергією, то розпочнеться процес плавлення ядерного палива. Через це радіоактивні речовини можуть вийти у навколишнє середовище.

Варто зауважити! На Запорізькій АЕС є 7 ядерних об'єктів – це 6 енергоблоків та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива.

Фахівці попереджають, що у випадку аварії на ЗАЕС, це не будуть проблеми лише для України. Залежно від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи, або росії та білорусі. Великі території отримають радіоактивне забруднення. ЗАЕС розташована на березі Каховського водосховища, що є каскадом водосховищ річки Дніпро. Це означає, що ймовірна аварія на ЗАЕС може призвести до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря.

Ядерну безпеку ЗАЕС тримає у своїх руках український персонал станції.

росія може готувати теракт на ЗАЕС

Українська розвідка попереджала, що окупанти готують 19 серпня провокацію на Запорізькій АЕС. Вони оголосили несподіваний "вихідний" на станції. Там перебуватиме тільки оперативний персонал, іншим вхід закрили. Станцію, як і саме місто Енергодар, ворог обстрілює.

Головне управління розвідки при Міністерстві оборони навіть має підтвердження своїх слів про підготовку теракту. Мовиться про те, що працівники "росатому", яких окупанти завезли в Енергодар, не прийшли 18 серпня на вечірнє зібрання керівництва ЗАЕС, а залишили територію атомної станції. Окупанти завезли на ЗАЕС багато зброї, проводять постійні провокативні атаки, тому є велика ймовірність масштабного теракту.

Щоб запобігти катастрофі на Запорізькій АЕС, Україна вимагає, аби на атомну станцію потрапила місія МАГАТЕ. Президент Володимир Зеленський заявляв, що для цього немає жодних перешкод. Разом з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем він обговорив параметри цієї місії у Львові.

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