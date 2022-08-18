Місія МАГАТЕ може потрапити на ЗАЕС тільки через територію, яку контролює Київ

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив ввечері під час звернення до українців, пише 24 канал. Він наголосив, що нема жодних об'єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапили на Запорізьку АЕС.

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Володимир Зеленський повідомив, що разом з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем обговорив параметри цієї місії у Львові. За словами глави держави, місія може дуже швидко та цілком безпечно потрапити на станцію у легальний спосіб тільки через вільну територію України.

Той, хто облаштував ядерний шантаж, точно не може бути транспортером будь-яких таких місій. росія має негайно та безумовно допустити представників МАГАТЕ на ЗАЕС та вивести свої війська,

– сказав Зеленський.

Він зазначив, що світ має сили, щоб забезпечити потрапляння місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

"Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітних увесь комплекс міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. росія знищує цей міжнародний порядок", – резюмував Зеленський.

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