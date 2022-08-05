Внаслідок їхнього Близько 14:30 було 3 "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

До теми Для дискредитації ЗСУ вночі окупанти обстріляли Енергодар, – мер

Влучили у високовольтну лінію

Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС. Орлов наголосив, що станція продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

На щастя, викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

В Енергодарі зникло світло

Мер повідомив, що в більшості мікрорайонів Енергодару зникло світло. Також немає водозабезпечення. Зокрема, припинив працювати інтернет.