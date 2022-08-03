Міський голова тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов розповів, що за минулу ніч місцеві чули не одні звуки вибухів. росіяни ж перед своїми провокаціями намагались заглушити людям зв'язок.

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Люди чули вибухи "під вікнами"

За словами Орлова, окупанти спеціально глушать зв'язок, щоб люди не могли дізнатися правду. Адже його посилили на протилежному березі водосховища і тепер є змога отримувати реальну інформацію про розвиток подій.

Мер розповів, що люди повідомили, що вибухи було чути так, ніби вони лунали "під вікнами". Реально ж вони були в межах промислової та рекреаційної зони Енергодара. За словами Орлова, летіло саме в бік міста.

Попередньо відомо, що окупанти запустили ракети з сусідніх сіл, що в радіусі кількох десятків кілометрів, щоб звинуватити потім ЗСУ в обстрілі міста. Але не врахували, що і в селах теж люди спостерігають за їх "творчістю". І підтверджують вильоти саме від окупантів,

– повідомив Орлов.

За його словами, поки що інформації про постраждалих внаслідок нічних провокацій окупантів немає.

Що відбувається в Енергодарі

Ситуація в місті складна, як і всюди на окупованих росіянами територіях. З Енергодара в людей був шанс евакуюватися через Василівку. Та 1 серпня там була негода. Дорогу сильно розмили опади й, на жаль, тепер проїхати через неї нема змоги.

Також продовжуються вибухи та терор місцевого населення. Зокрема, в тимчасово окупованому Енергодарі вночі 30 липня пролунали потужні вибухи. У повітря злетіла російська вантажівка з боєприпасами, що стояла біля готелю, де поселились окупанти. Загалом знищили 3 одиниці військової техніки росіян.

Крім того, продовжуються й провокації ворога. Стало відомо, що російські військові розгорнули реактивні системи залпового вогню біля сіл Нововодяне й Благовіщенка в бік Енергодара. Містян попереджали про ймовірну провокацію з боку окупантів.

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