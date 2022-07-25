Про це 24 каналу повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, загарбники розміщують військову техніку навіть у спальних районах.

Важливо П'ятеро уже померли в черзі: росія заблокувала тисячі людей на блокпосту у Запорізькій області.

Окупанти ведуть вогонь по Дніпропетровщині навіть із території Запорізької АЕС. Окрім того, техніка росіян також розміщена у найближчих до Енергодара населених пунктах.

Окупанти блокують виїзд із міста

Як повідомив Орлов, гуманітарна ситуація в Енергодарі більш контрольована у порівнянні з іншими окупованими територіями. За його словами, кілька разів на тиждень туди вдавалося доставити медикаменти та гуманітарні вантажі для найбільш вразливих верств населення. Однак існує ризик того, що постачання міста може бути заблоковане.

Зараз ситуація ускладнюється, бо окупанти не пропускають гуманітарні вантажі. Також не пропускають людей, які евакуюються до Запоріжжя,

– сказав міський голова Енергодара.

За його словами, людям, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, доводиться проводити по 5 – 6 діб у черзі на російських блокпостах.

Як живе Енергодар під окупацією

Як розповів мер Енергодара, з міста виїхала приблизно половина людей. Орлов запевнив, що у місті є електропостачання, водопостачання та водовідведення. 2 тижні тому вдалося доправити до Енергодара дизельне пальне для роботи комунальних підприємств і хлор для очищення води.

Комунальні підприємства працюють, люди отримують заробітну плату в гривнях. Це попри те, що окупанти здійснюють шалений тиск на керівників комунальних установ та освітян, схиляючи їх до співпраці,

– зазначив Орлов.

Він також додав, що у місті працюють підприємства і лікарні.

Настрої жителів Енергодара

За словами Орлова, окупанти вже кілька разів змінювали так звану "владу" в Енергодарі. росіяни не можуть знайти гауляйтера, який би їх влаштовував. Зокрема, загарбники незадоволені рівнем русифікації українського населення.

Катування і залякування глобальних результатів не дають, а навпаки мають зворотний ефект. Люди, які виходять з підвалів, або виїжджають, або вступають до лав партизанських рухів,

– розповів мер Енергодара.

За його словами, зараз у місті досить багато населення, яке має проукраїнські настрої.

Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів про ситуацію у місті: дивіться відео

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