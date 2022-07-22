російські окупанти прикриваючись Запорізькою АЕС в Енергодарі обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Однак точним ударом із дрона-камікадзе вдалося завдати втрат загарбникам.
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Є ліквідовані та поранені окупанти
Українські воїни точно вдарили по наметовому містечку та техніці окупантів. Зокрема вдалося знищити автівки з зенітними установками та бойову машину "Град".
За попередніми даними, вдалося ліквідувати 3 окупантів. Ще 12 загарбників поранені. На кадрах видно, як десятки окупантів у паніці розбігаються у різні боки.
У наметовому містечку окупантів виникла пожежа, яку довго не могли погасити. Містечко майже повністю згоріло.
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Втрати ворога за час повномасштабної війни
Від початку повномасштабної війни російські окупанти зазнають величезних втрат. Станом на 22 липня українські воїни ліквідували та знищили:
- близько 39 000 окупантів;
- 1 704 танки;
- 3 920 бойових броньованих машин;
- 863 артилерійські системи;
- 251 реактивну систему залпового вогню;
- 221 літак;
- 188 гелікоптерів;
- 713 безпілотників;
- 167 крилатих ракет;
- 15 кораблів та катерів;
- 2 803 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 72 одиниці спеціальної техніки.
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