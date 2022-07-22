російські окупанти прикриваючись Запорізькою АЕС в Енергодарі обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Однак точним ударом із дрона-камікадзе вдалося завдати втрат загарбникам.

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Є ліквідовані та поранені окупанти

Українські воїни точно вдарили по наметовому містечку та техніці окупантів. Зокрема вдалося знищити автівки з зенітними установками та бойову машину "Град".

За попередніми даними, вдалося ліквідувати 3 окупантів. Ще 12 загарбників поранені. На кадрах видно, як десятки окупантів у паніці розбігаються у різні боки.

У наметовому містечку окупантів виникла пожежа, яку довго не могли погасити. Містечко майже повністю згоріло.

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Втрати ворога за час повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни російські окупанти зазнають величезних втрат. Станом на 22 липня українські воїни ліквідували та знищили:

близько 39 000 окупантів;

1 704 танки;

3 920 бойових броньованих машин;

863 артилерійські системи;

251 реактивну систему залпового вогню;

221 літак;

188 гелікоптерів;

713 безпілотників;

167 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

2 803 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

72 одиниці спеціальної техніки.

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