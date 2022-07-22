российские оккупанты прикрываясь Запорожской АЭС в Энергодаре обстреливают Днепропетровщину, в том числе Никополь. Однако точным ударом с дрона-камикадзе удалось нанести урон захватчикам.

Интересно ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего о захвате Казахстана "после Украины"

Есть ликвидированные и раненые оккупанты

Украинские воины точно ударили по палаточному городку и технике оккупантов. В частности, удалось уничтожить автомобили с зенитными установками и боевую машину "Град".

По предварительным данным, удалось ликвидировать 3 оккупантов. Еще 12 захватчиков ранены. На кадрах видно, как десятки оккупантов в панике разбегаются в разные стороны.

В палаточном городке оккупантов возник пожар, который долго не могли погасить. Поселок почти полностью сгорел.

Украинские воины нанесли удары по позициям оккупантов возле ЗАЭС: мощное видео

Потери врага за время полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны российские оккупанты несут огромные потери. По состоянию на 22 июля украинские воины ликвидировали и уничтожили:

около 39 000 оккупантов;

1704 танка;

3920 боевых бронированных машин;

863 артиллерийские системы;

251 реактивную систему залпового огня;

221 самолет;

188 вертолетов;

713 беспилотников;

167 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

2 803 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

72 единицы специальной техники.

Интересно – Гуменюк о деморализации оккупантов на Юге: смотрите видео