На этот раз также враг нанес этому региону очередные удары. Массированно обстрелял Никополь и Апостолово.

К теме Атаковали с Каспийского моря: над Днепропетровщиной сбили 3 российские ракеты

По Никополю за ночь ударили 85 раз

Председатель Днепропетровского областного совета Дмитрий Лукашук сообщил, что по Никополю оккупанты били дважды из РСЗО. По мирному городу ночью они сделали около 85 выстрелов.

Уже привычно и ожидаемо, что ударили они по жилому сектору: одна женщина погибла, один мужчина пострадал. Из-за вражеского обстрела загорелись два авто и хозяйственная постройка, огонь погасили.

Всего своими обстрелами россияне повредили 11 частных домов, несколько гаражей, газопроводы низкого давления и водопроводы.

Обстрелы Апостолово

Лукашук также рассказал, что в Криворожском районе пострадал населенный пункт Апостолово. Оккупанты выпустили семь ракет по зданиям городских лицеев. Есть масштабные разрушения. Спасатели разбирают завалы, уточняют данные о пострадавших.

Также обстрел повредил многоквартирный двухэтажный жилой дом. Взрывной волной там выбило окна. Одну женщину ранило осколками, она в больнице.

Обстрелял враг и Покровскую общину в Синельниковском районе. Есть разрушения складов, в двух селах из-за обстрела нет электричества.

Обстрелы Никополя

российские оккупанты не впервые обстреливают Никополь. Город сильно страдает от вражеских обстрелов. В частности, в ночь на 21 июля также активизировали обстрелы Украины. Ударили по Харькову, Никополю, Марганцу. Взрывы были слышны также в Чугуеве и Змиеве на Харьковщине.

Местные жители массово уезжают из города, потому что жить там – это большая опасность для них. С 16 июля в жилые кварталы города ежедневно прилетают десятки реактивных снарядов. Оккупанты открывают огонь со стороны Энергодара через водохранилище. По словам местных, Никополь сейчас – это постоянные взрывы и плач детей.

В то же время наши ВСУ отвечают врагу на обстрелы Никополя и не только. Разница лишь в том, что украинские воины не стреляют по жилым кварталам. Они разбивают склады с оружием оккупантов. Также ликвидируют вражеский личный состав.

Никополь обстреливали даже с территории ЗАЭС: смотрите видео