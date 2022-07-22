Цього разу також ворог завдав цьому регіону чергових ударів. Масовано обстріляв Нікополь і Апостолове.

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По Нікополю за ніч вдарили 85 разів

Голова Дніпропетровської обласної ради Дмитро Лукашук повідомив, що по Нікополю окупанти били двічі із РСЗВ. По мирному місту вночі вони зробили близько 85 пострілів.

Вже звично та очікувано, що вдарили вони по житловому сектору: одна жінка загинула, один чоловік постраждав. Через ворожий обстріл загорілися два авто та господарча споруда, вогонь погасили.

Загалом своїми обстрілами росіяни пошкодили 11 приватних будинків, декілька гаражів, газопроводи низького тиску та водопроводи.

Обстріли Апостолового

Лукашук також розповів, що у Криворізькому районі постраждав населений пункт Апостолове. Окупанти випустили сім ракет по будівлях міських ліцеїв. Є масштабні руйнування. Рятувальники розбирають завали, уточнюють дані про постраждалих.

Також обстріл пошкодив багатоквартирний двоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею там вибило вікна. Одну жінку поранило осколками, вона в лікарні.

Обстріляв ворог і Покровську громаду в Синельниківському районі. Є руйнування складів, у двох селах через обстріл нема електрики.

Через ці нічні обстріли Дніпропетровської області загалом поранення отримали 9 людей. Серед них 8 – через обстріл Апостолового. Ще один чоловік поранений у Нікополі. Такі дані навели рятувальники.

Обстріли Нікополя

російські окупанти не вперше обстрілюють Нікополь. Місто сильно страждає від ворожих обстрілів. Зокрема, у ніч на 21 липня також активізували обстріли України. Вдарили по Харкову, Нікополю, Марганцю. Вибухи було чутно також у Чугуєві та Змієві, що на Харківщині.

Місцеві жителі масово виїжджають з міста, бо жити там – це велика небезпека для них. З 16 липня у житлові квартали міста щоденно прилітають десятки реактивних снарядів. Окупанти відкривають вогонь з боку Енергодару через водосховище. За словами місцевих, Нікополь зараз – це постійні вибухи та плач дітей.

Водночас наші ЗСУ відповідають ворогу на обстріли Нікополя й не тільки. Різниця лише в тому, що українські воїни не стріляють по житлових кварталах. Вони розбивають склади зі зброєю окупантів. Також ліквідовують ворожий особовий склад.

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