Жителі Енергодара чули не лише сильний гуркіт від переміщення техніки а й залпи від запуску ракети. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов 25 липня.

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Окупанти розмістили техніку в спальних районах Енергодара

Сьогодні вночі в різних мікрорайонах Енергодара був надзвичайно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракети,

– мовиться в повідомленні.

Із самого початку окупанти ставили техніку десь у селах чи навіть у передмісті. Тепер вони розміщують її серед вулиці.

Якщо раніше нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, у селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вили обстріли Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди це зробили прямо посеред вулиці, зі спальних районів Енергодара,

– заявив Дмитро Орлов.

Окупанти знову обстрілювали РСЗВ населені пункти на протилежному березі водосховища. Цього разу свій злочин вони не приховали.

Ворожі обстріли Запоріжжя

25 липня на Запоріжжі люди почули кілька вибухів під час тривоги. За попередніми даними, прильотів саме в містах не було.

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що окупанти гатили по прибережних територіях Запоріжжя.

Того ж дня росіяни обстріляли Новолександрівську громаду. Руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Пошкоджена агрофірма в селі Юльївка.

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