Жители Энергодара слышали не только громкий грохот от перемещения техники, но и залпы от запуска ракеты. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов 25 июля.

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оккупанты разместили технику в спальных районах Энергодара

Сегодня ночью в разных микрорайонах Энергодара был чрезвычайно мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет,

– говорится в сообщении.

С самого начала оккупанты ставили технику где-то в селах или даже в пригороде. Теперь они размещают ее посреди улицы.

Если раньше сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС, и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, то сегодня нелюди это сделали прямо посреди улицы, из спальных районов Энергодара,

– заявил Дмитрий Орлов.

Оккупанты снова обстреливали из РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища. В этот раз свое преступление они не скрывали.

Вражеские обстрелы Запорожья

25 июля на Запорожье люди услышали несколько взрывов во время тревоги. По предварительным данным, прилетов как раз в городах не было.

Впоследствии секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что оккупанты били по прибрежным территориям Запорожья.

В тот же день россияне обстреляли Новоалександровскую общину. Разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. Повреждена агрофирма в селе Юльевка.

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