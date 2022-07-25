Что касается Никополя, то это прокомментировал глава местной военной администрации Евгений Евтушенко. Он указал, что враг действительно совершил атаку реактивными системами залпового огня, однако никто не пострадал. Накануне жителей района предупредили, что это может произойти, поскольку на противоположном берегу Днепра зафиксировали стягивание вражеской техники. Затем в районе долгое время была тревога из-за опасности обстрела.

Ранее Оккупанты нанесли массированные удары по Никополю и Апостолову: есть жертвы и разрушения

Что обстреляли россияне

Обстреляли несколько прибрежных территорий района, однако здания и людей не коснулись. В Запорожье пока неизвестно, были ли разрушения. Однако секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев успокоил жителей областного центра.

В Запорожье все спокойно, "прилеты" не зафиксированы. Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали за пределами города,

– написал секретарь горсовета.

Вероятно, более подробную информацию об этих вражеских обстрелах предоставят уже утром.

Ранее – Никополь обстреляли с территории ЗАЭС: смотрите видео