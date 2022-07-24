Враг ударил с территории Энергодара в направлении Запорожья
Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что вечером началось движение вражеских РСЗО на противоположном берегу Каховского водохранилища.
Кстати У россиян нет ни достаточных сил, ни возможностей войти на Днепропетровщину
В 21:54 сообщалось об угрозе артиллерийских обстрелов в Никополе. Глава Никопольской РВА призвал быть осторожными жителей городов, сел, поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища.
Уже в 21:11 Евгений Евтушенко сообщил о вражеских залпах РСЗО с территории Энергодара в направлении Запорожья.
россия обстреливает Никополь
- В ночь на 23 июля российские захватчики ударили из РСЗО по Никопольскому району. Также оккупанты попали и по Криворожскому району, Широковской и Зеленодольской общинам.
- За ночь в течение 22 июля россияне произвели около 85 выстрелов из РСЗО по Никополю. россияне повредили 11 частных домов, несколько гаражей, газопроводы низкого давления и водопроводы. Кроме того, войска агрессора обстреляли Апостолово.
- В ночь на 20 июля Никополь тоже страдал от обстрелов. В результате вражеской атаки известно о двух погибших. Еще девять человек получили ранения. Госпитализировать пришлось шестерых из них, среди которых четверо – дети.
- 19 июля россия из "Градов" обстреляла базу отдыха в Никополе. 18 июля армия агрессора в результате обстрела разрушила склады с зерном. По словам журналистов, там сгорело более 5 тысяч тонн зерна.
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