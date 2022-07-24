Враг ударил с территории Энергодара в направлении Запорожья

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что вечером началось движение вражеских РСЗО на противоположном берегу Каховского водохранилища.

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В 21:54 сообщалось об угрозе артиллерийских обстрелов в Никополе. Глава Никопольской РВА призвал быть осторожными жителей городов, сел, поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Уже в 21:11 Евгений Евтушенко сообщил о вражеских залпах РСЗО с территории Энергодара в направлении Запорожья.

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