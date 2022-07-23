Ночной обстрел Днепропетровской области

Враг несколько раз за ночь обстрелял область. Об этом рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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В 2 часа ночи противник ударили из РСЗО по Никопольскому району. Около 20 выстрелов были произведены на приграничных территориях Красногригорьевской общины. К счастью, обошлось без жертв и без разрушений.

Также оккупанты попали и по Криворожскому району, Широковской и Зеленодольской общинам.

В нескольких селах в результате атаки повреждены линии электроснабжения и газовые сети, зацепило также сельхозтехнику. К счастью, жертв нет.

Лукашук отметил, что в других районах области ночь прошла мирно. Сейчас ситуация полностью контролируется.

В Запорожье и Харькове тоже раздавались взрывы

Жителей Харькова снова ждало неспокойное утро. Сначала в городе раздались взрывы, а уже после этого – воздушная тревога . Около 06:32 в городе прогремели взрывы, а уже менее чем через минуту жителей сообщили о возможной угрозе. Местные рассказывают, что взрыв еще раз слышали в центре Харькова.

Игорь Терехов подчеркнул, что враг нанес несколько сильных ударов по району центра города. По предварительной информации, один человек пострадал.

Через несколько минут воздушная тревога раздалась и в Запорожье. Жители сообщили о звуках взрывов. В 07:15 поступило сообщение, что по городу "прилетов" не было . Звуки, о которых сообщали горожане, звучали из Запорожского района.

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