Мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что за минувшую ночь местные слышали не одни звуки взрывов. россияне же перед своими провокациями пытались заглушить людям связь.

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Люди слышали взрывы "под окнами"

По словам Орлова, оккупанты специально глушат связь, чтобы люди не могли узнать правду. Ведь его усилили на противоположном берегу водохранилища и теперь есть возможность получать реальную информацию о развитии событий.

Мэр рассказал, что люди сообщили, что взрывы были слышны так, будто они раздавались "под окнами". Реально они были в пределах промышленной и рекреационной зоны Энергодара. По словам Орлова, летело как раз в сторону города.

Предварительно известно, что оккупанты запустили ракеты из соседних сел, которые находятся в радиусе нескольких десятков километров, чтобы обвинить затем ВСУ в обстреле города. Но не учли, что и в селах тоже люди наблюдают за их "творчеством". И подтверждают вылеты именно от кафиров,

– сообщил Орлов.

По его словам, пока информации о пострадавших в результате ночных провокаций оккупантов нет.

Что происходит в Энергодаре

Ситуация в городе сложна, как и повсюду на оккупированных россиянами территориях. С Энергодара у людей был шанс эвакуироваться через Васильевку. Но 1 августа там было ненастье. Дорогу сильно размыли осадки и, к сожалению, теперь проехать через нее нет возможности.

Продолжаются взрывы и террор местного населения. В частности, во временно оккупированном Энергодаре ночью 30 июля прогремели мощные взрывы. В воздух взлетел российский грузовик с боеприпасами, стоявший возле гостиницы, где поселились оккупанты. В общей сложности уничтожили 3 единицы военной техники россиян.

Кроме того, продолжаются и провокации противника. Стало известно, что российские военные развернули реактивные системы залпового огня у сел Нововодяне и Благовещенко в сторону Энергодара. Горожане предупреждали о возможной провокации со стороны кафиров.

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