Ворожа техніка перегороджувала в'їзд до готелю "ВП ЗАЕС", де й були вибухи та пожежа. Деталі розповів мер Енергодара Дмитро Орлов.
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В Енергодарі вночі було "гаряче"
За словами Орлова, у першому мікрорайоні, перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів. Потім здійнялась пожежа, яку рятувальники гасили із залученням спеціальної техніки.
Наразі відомо, що у повітря злетіло 3 одиниці військової техніки росії, яка перегороджувала під’їзд до готелю,
– додав мер.
Серед цивільних мешканців постраждалих немає. Однак в будинках, розташованих поруч, вибило вікна.
Орлов зауважив, що навколо цієї "нічної історії" є багато домислів. Однак чиновник закликав довіряти тільки офіційним джерелам інформації та чекати на перевірені та достовірні подробиці.
Що цьому передувало
- Вночі місцеві жителі Енергодару повідомили, що спалахнув готель, куди заселились окупанти.
- У мережі писали, що чути хаотичну стрільбу та вереск поранених окупантів.
- Крім того, містом пронісся запах диму.
Цікаво – раніше в окупованому Енергодарі теж лунали вибухи: відео