Ворожа техніка перегороджувала в'їзд до готелю "ВП ЗАЕС", де й були вибухи та пожежа. Деталі розповів мер Енергодара Дмитро Орлов.

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В Енергодарі вночі було "гаряче"

За словами Орлова, у першому мікрорайоні, перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів. Потім здійнялась пожежа, яку рятувальники гасили із залученням спеціальної техніки.

Наразі відомо, що у повітря злетіло 3 одиниці військової техніки росії, яка перегороджувала під’їзд до готелю,

– додав мер.

Серед цивільних мешканців постраждалих немає. Однак в будинках, розташованих поруч, вибило вікна.

Орлов зауважив, що навколо цієї "нічної історії" є багато домислів. Однак чиновник закликав довіряти тільки офіційним джерелам інформації та чекати на перевірені та достовірні подробиці.

Що цьому передувало

Вночі місцеві жителі Енергодару повідомили, що спалахнув готель, куди заселились окупанти.

У мережі писали, що чути хаотичну стрільбу та вереск поранених окупантів.

Крім того, містом пронісся запах диму.

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