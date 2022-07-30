В Енергодарі "бавовна" у готелі з окупантами
За попередньою інформацією, в Енергодарі спалахнув готель ЗАЕС. Відомо, що у цьому готелі жили російські військові.
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В Енергодарі "чомусь" бавовна в готелі, куди заселились окупанти. З переляку хаотична і панічна стрільба, вереск поранених і напівздохлих росіян змішався з детонацією "ковдр і подушок", які ці розумово відсталі притягли з собою,
– йдеться у повідомленні.
У відомстві підкреслили, що все місто чує сморід "шкварок". Крім того, наголосили, що українська армія ще навіть не починала. Уявіть, що буде, коли почне!
Дивіться "бавовну" в готелі з окупантами в Енергодарі: відео
На Півдні ЗСУ завдали 7 авіаударів росіянам
Українські захисники та захисниці продовжують вибивати російського ворога з нашої землі. Так, на Півдні Збройні Сили України 7 разів атакували росіян з авіації. Окупанти втратили майже 30 одиниць техніки і понад 100 штук особового складу.
Відомо, що:
- парами штурмовиків і винищувачем атакували 2 скупчення сили та техніки росіян в Херсонському і Снігурівському районах, на Миколаївщині – склад ворожих боєприпасів;
- 4-ма парами гелікоптерів вдарили по скупченню сили та техніки росії в Снігурівському й Бериславському районах;
- на Херсонщині та Миколаївщині влучили в опорний пункт та укріплені підземні укриття ворога.