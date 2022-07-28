Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Увага Україна може відкинути окупантів на лінію 23 лютого до кінця року: Ходжес назвав умову

Окупований Енергодар. Скоріш за все, сьогодні вночі російські окупанти готують провокацію для містян, за попередньою інформацією окупанти розгорнули біля села Нововодяного та села Благовіщенки свої системи РСЗО у бік міста,

– йдеться у дописі.

Коротко про ситуацію на цьому напрямку

Ворог продовжує всіма можливими методами намагатися не допустити контрнаступ ЗСУ на південному напрямку. На Запоріжжі росіяни, зокрема, вдаються до ядерного шантажу.

Попередньо чинний міський голова тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов розповів, що окупанти почали облаштовувати свої вогневі позиції на території Запорізької атомної електростанції. Така ситуація спостерігається уже впродовж останнього тижня.

Більше про це – російські окупанти потужно обстріляли Миколаїв ракетами: дивитись відео