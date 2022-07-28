Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Оккупированный Энергодар. Скорее всего, сегодня ночью российские оккупанты готовят провокацию для горожан, по предварительной информации оккупанты развернули у села Нововодяного и села Благовещенки свои системы РСЗО в сторону города.

– говорится в сообщении.

Кратко о ситуации в этом направлении

Враг продолжает всеми возможными методами пытаться не допустить контрнаступление ВСУ на южном направлении. На Запорожье россияне, в частности, прибегают к ядерному шантажу.

Предварительно действующий мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что оккупанты начали обустраивать свои огневые позиции на территории Запорожской атомной электростанции. Такая ситуация наблюдается уже на протяжении последней недели.

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