Ее озвучил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес. Он подчеркнул, что для этого нужно наладить быстрые поставки вооружения.

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Я считаю, что если Запад/США продолжат доставлять все обещанное более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска к линии 23 февраля до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины,

– сказал генерал.

Ходжес также считает, что активные боевые действия будут продолжаться и зимой, а ВСУ смогут освободить юг при наличии нужного вооружения, в том числе дальнобойного оружия.

Однако генерал добавил, что пока нужно также улучшить логистические сети внутри Украины и, возможно, привлечь коммерческие компании из США или Великобритании.

Главное о контрнаступлении Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему контрнаступление наших защитников может произойти не в краткосрочной перспективе. В МВД также отмечали, что без тяжелого вооружения мы можем забыть о контрнаступлении.

В то же время, Украина продолжает получать оружие и боеприпасы к нему от всего мира. На некоторых из них оставили послание русским захватчикам. Мол, чтобы отомстить за то, что они сделали раньше.

Иностранное вооружение уже существенно изменило ситуацию на фронте. Нашим воинам удалось уравновесить силы с врагом.

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