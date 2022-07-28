О том, что происходит на фронте, подробно рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Основные усилия противник сосредотачивает на:

установлении полного контроля за территориями Луганской и Донецкой областей,

удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей,

создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях,

блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море

Какая ситуация на северной границе

Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории беларуси. На Волынском и Полесском направлениях оккупанты проводят инженерное оборудование позиций подразделений, прибывших на ротацию. Противник ведет воздушную разведку с помощью беспилотников.

На Северском направлении, по имеющейся информации, федеральная служба безопасности России усиливает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Товстодубово и Рясного на Сумщине.

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На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов:

Харьков,

Дементиевка,

Мосьпаново,

Сосновка,

Уды,

Черкасские Тишки,

Старый Салтов,

Циркуны,

Протоповка,

Злочей,

Русские Тишки,

Петровка,

Пришиб,

Прудянка и Калиново.

Враг нанес авиаудару неподалеку от Русских Тишек. Для уточнения положения наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА.



Карта боевых действий на 28 июля / Фото Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое – Мазановка и Пасика – Долина, ища слабые места в нашей обороне. Однако враг успеха не имел. Артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.

оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое – Мазановка и Пасика – Долина, ища слабые места в нашей обороне. Однако враг успеха не имел. Артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка. На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки.

противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки. На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Возрождения – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов:

Белогоровка,

Николаевка,

Новая Каменка,

Веселая Долина,

Кодема,

Семигорье,

Нью-Йорк.

Нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.



Какая ситуация на Донбассе / Фото Liveuamap

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении производит опрокидывание дополнительных подразделений.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Авиацию оккупанты задействовали возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.

Какая обстановка на Юге

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.

В акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся 3 носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".



Какая обстановка на Юге / Фото Liveuamap

В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибужского и Лупаревого. Нанес авиаудар возле Новопетровки.

Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка. оккупанты понесли потери и отошли.

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