О том, что происходит на фронте, подробно рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Важно Массовые ракетные обстрелы Украины из Беларуси: главное за 155 день войны

Основные усилия противник сосредотачивает на:

  • установлении полного контроля за территориями Луганской и Донецкой областей,
  • удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей,
  • создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях,
  • блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море

Какая ситуация на северной границе

Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории беларуси. На Волынском и Полесском направлениях оккупанты проводят инженерное оборудование позиций подразделений, прибывших на ротацию. Противник ведет воздушную разведку с помощью беспилотников.

На Северском направлении, по имеющейся информации, федеральная служба безопасности России усиливает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Товстодубово и Рясного на Сумщине.

Актуально Снова ракетный террор, но нас не запугать, – Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности

На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов:

  • Харьков,
  • Дементиевка,
  • Мосьпаново,
  • Сосновка,
  • Уды,
  • Черкасские Тишки,
  • Старый Салтов,
  • Циркуны,
  • Протоповка,
  • Злочей,
  • Русские Тишки,
  • Петровка,
  • Пришиб,
  • Прудянка и Калиново.

Враг нанес авиаудару неподалеку от Русских Тишек. Для уточнения положения наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА.


Карта боевых действий на 28 июля / Фото Liveuamap

Что происходит на Донбассе

  • На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое – Мазановка и Пасика – Долина, ища слабые места в нашей обороне. Однако враг успеха не имел. Артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.
  • На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки.
  • На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Возрождения – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов:

  • Белогоровка,
  • Николаевка,
  • Новая Каменка,
  • Веселая Долина,
  • Кодема,
  • Семигорье,
  • Нью-Йорк.

Нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.

Какая ситуация на Донбассе
Какая ситуация на Донбассе / Фото Liveuamap

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении производит опрокидывание дополнительных подразделений.
Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Авиацию оккупанты задействовали возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.

Какая обстановка на Юге

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.

В акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся 3 носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Какая обстановка на Юге
Какая обстановка на Юге / Фото Liveuamap

В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибужского и Лупаревого. Нанес авиаудар возле Новопетровки.

Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка. оккупанты понесли потери и отошли.

Мусиенко сказал, что нужно для окончания войны: смотрите видео