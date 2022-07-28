Редакция 24 канала собрала все, что нужно знать о 155 дне ожесточенного противостояния украинского народа против российского нашествия. Что происходит на фронте и в тылу сегодня, 28 июля – читайте ниже.

07:01 Под удар также попал Чугуев на Харьковщине. Вражеские снаряды попали сразу в несколько районов города. Жилые дома подверглись разрушениям. Информацию о жертвах и пострадавших еще устанавливают.

06:39 На севере Украины уже в третий раз за утро включили сирены. Жители Киевщины и Черниговщины снова услышали звуки взрывов. Телеграм-каналы пишут, что работает ПВО, но официальной информации пока нет.

06:17 Вражеские ракеты прилетели и по Гончаровскому в Черниговской области. По предварительным данным, жертв нет.

В ОК "Юг" заявили, что с территории Беларуси осуществили массовый запуск ракет. В частности, в Украину враг направил 20 смертоносных снарядов. 9 из них приземлились в лесу около Гончаровского.

05:11 российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Вышгородском районе Киевской области. Это произошло во время всеукраинской воздушной тревоги, которую в городах объявляли дважды с перерывом в 30 минут.

04:52 В Белом доме заявили, что потери российской армии на войне против Украины составляют более 75 тысяч военных. Речь идет и об убитых, и о раненых. Американские чиновники отметили, что это очень много. Также, по их данным, более 80% состава российских сухопутных сил "увязли и устали".

04:38 Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели мощные взрывы. Информацию о них подтвердил мэр города Александр Сенкевич. Он призвал местных жителей не выходить из укрытий.

02:16 На Севере украинская авиация нанесла 5 ударов по врагу. Наши штурмовики и бомбардировщики поразили пять вражеских опорных пунктов. В то же время ракетно-артиллерийские подразделения осуществили 271 огневую задачу.

ВСУ помогли вражеской армии избавиться:

66 бойцов,

3 танков Т-72,

3 гусеничных минных заградителей,

2 гаубиц "Мста-С",

самоходной гаубицы "Гвоздика",

минометного комплекса "Сани",

2 единиц автотехники,

обыкновенного и полевого состава боеприпасов.

00:05 В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Местные жители сообщили, что их было не менее 3. Также харьковчане видели вылет ракет из российского Белгорода. Официальной информации пока нет.