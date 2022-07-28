Редакція 24 каналу зібрала усе, що потрібно знати про 155 день запеклого протистояння українського народу проти російської навали. Що відбувається на фронті та в тилу сьогодні, 28 липня, – читайте нижче.

07:01 Під удар також потрапив Чугуїв на Харківщині. Ворожі снаряди влучили одразу в кілька районів міста. Житлові будинки зазнали руйнувань. Інформацію про жертв та постраждалих ще встановлюють.

06:39 На Півночі України вже втретє за ранок увімкнули сирени. Мешканці Київщини та Чернігівщини знову почули звуки вибухів. Телеграм-канали пишуть, що працює ППО, але офіційної інформації поки немає.

06:17 Ворожі ракети прилетіли й по Гончарівському у Чернігівській області. За попередніми даними, жертв немає. В обласній військовій адміністрації повідомили, що працює ППО.

В ОК "Південь" заявили, що з території білорусі здійснили масовий запуск ракет. Зокрема, в Україну ворог спрямував 20 смертоносних снарядів. 9 з них приземлилися в лісі біля Гончарівського.

05:11 російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкті інфраструктури у Вишгородському районі Київської області. Це сталося під час всеукраїнської повітряної тривоги, яку у містах оголошували аж двічі з перервою у 30 хвилин.

04:52 У Білому домі заявили, що втрати російської армії на війні проти України становлять понад 75 тисяч військових. Мовиться і про вбитих, і про поранених. Американські чиновники зазначили, що це дуже багато. Також, за їхніми даними, понад 80% складу російських сухопутних сил "загрузли та втомилися".

04:38 Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Інформацію про них підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич. Він закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів.

02:16 На Півночі українська авіація завдала 5 ударів по ворогу. Наші штурмовики та бомбардувальники уразили 5 ворожих опорних пунктів. Водночас ракетно-артилерійські підрозділи здійснили 271 вогневе завдання.

ЗСУ допомогли ворожій армії позбутися:

66 бійців,

3 танків Т-72,

3 гусеничних мінних загороджувачів,

2 гаубиць "Мста-С",

самохідної гаубиці "Гвоздика",

мінометного комплексу "Сані",

2 одиниць автотехніки,

звичайного і польового складу боєприпасів.

00:05 У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що їх було щонайменше 3. Також харків'яни бачили виліт ракет з російського Бєлгорода. Офіційної інформації наразі немає.