Про те, що відбувається на фронті, детально розповіли у Генеральному штабі Збройних Cил України.

Важливо Масові ракетні обстріли України з білорусі: головне за 155 день війни

Основні зусилля противник зосереджує на:

встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей,

утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей,

створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках,

блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Яка ситуація на північному кордоні

Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема і з території білорусі. На Волинському та Поліському напрямках окупанти проводять інженерне обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. Противник веде повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

На Сіверському напрямку, за наявною інформацією, федеральна служба безпеки росії посилює контррозвідувальні заходи у прикордонних з Україною районах. Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Миколаївки Чернігівської області та Товстодубового і Рясного на Сумщині.

Актуально Знову ракетний терор, але нас не залякати, – Зеленський привітав українців із Днем державності

На Харківському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів:

Харків,

Дементіївка,

Мосьпанове,

Соснівка,

Уди,

Черкаські Тишки,

Старий Салтів,

Циркуни,

Протопівка,

Злочів,

Руські Тишки,

Петрівка,

Пришиб,

Прудянка та Калинове.

Ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків. Для уточнення положення наших військ і корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.



Карта бойових дій станом на 28 липня / Фото Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, шукаючи слабкі місця у нашій обороні. Однак ворог успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксували в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.

окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, шукаючи слабкі місця у нашій обороні. Однак ворог успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксували в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка. На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам'янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки.

противник активних дій не вів. Обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам'янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки. На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір'я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити. На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.

Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів:

Білогорівка,

Миколаївка,

Нова Кам'янка,

Весела Долина,

Кодема,

Семигір'я,

Нью-Йорк.

Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.



Яка ситуація на Донбасі / Фото Liveuamap

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою посилення угруповання військ на Запорізькому напрямку проводить перекидання додаткових підрозділів.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір'я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське. Авіацію окупанти задіяли біля Авдіївки, Мар'їнки, Павлівки, Камʼянського та Малих Щербаків.

Яка обстановка на Півдні

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та поверненні втрачених позицій на Криворізькому напрямку.

В акваторії Чорного моря, поза пунктами базування, перебувають 3 носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".



Яка обстановка на Півдні / Фото Liveuamap

З метою сковування наших дій ворог веде обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної Долини, Прибузького та Лупаревого. Завдав авіаудару біля Новопетрівки.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Брускинське – Білогірка. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

Мусієнко сказав, що треба для закінчення війни: дивіться відео