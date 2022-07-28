Президент наголосив, що Україна – самостійна, вільна та неподільна держава. І буде такою завжди.

"Нам точно усміхнеться доля": Звернення Зеленського до українців

Глава держави наголосив, що нашу велику українську сім'ю єднає родина державних символів України, це три брати: державний прапор України, Державний Герб і Державний Гімн. Але "дуже важливо не лише відзначати появу державності, але й об'єднуватись для її збереження".

Глава держави пригадав слова з Гімну та переконаний, що нам ще точно усміхнеться доля. Оскільки саме така доля українців.

Ми думали, що запанували у своїй сторонці, ми кладемо душу й тіло за нашу свободу. Бо забули, що далеко не всі вороженьки, як роса на сонці. Але ми не забули, якого ми роду, а отже нам точно усміхнеться доля. Бо це наша доля,

– сказав президент.

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