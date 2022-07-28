Обстріл Харкова стався в ніч проти 28 липня під час другої повітряної тривоги. Інформації про жертв і постраждалих наразі немає. Про це Ігор Терехов повідомив рано-вранці.

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Внаслідок ворожих авіаударів спалахнули пожежі

росіяни обстріляли два райони Харкова, що наближені до центру.

Два обстріли Харкова за ніч. Обидва одразу після опівночі. Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300,

– пише мер Харкова.

Після влучання на обох місцях удару сталися пожежі. Займання, на щастя, були незначні, і рятувальники їх загасили.

Вибухи лунали майже одночасно із сиренами

Раніше ЗМІ повідомляли про серію вибухів у Харкові. Зазначалося, що їх було чути майже одночасно із сиренами.

Місцеві жителі повідомили через соцмережі що вибухів було приблизно 4. Вони тоді ж поділилися, що на місцях ударів розпочалися пожежі. Харків'яни кажуть, що ракети летіли з боку російського Бєлгорода.

Зверніть увагу, що сирени пролунали по всій Україні двічі – вночі та рано-вранці. Повідомляють про вибухи в Миколаєві, на Київщині та Чернігівщині.

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