Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Повітряна тривога у місті, як і по всій країні, станом на 4:40 ще триває.

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Що відбувається у Миколаєві

Місцеві телеграм-канали пишуть, що у місті працює система ППО, однак є і "прильоти". Офіційної інформації щодо цього поки що немає. Мер міста закликає залишатися в укриттях.

Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатись в укриттях! Повітряна тривога триває з 03:50,

– повідомив Сєнкевич.

Що робити, якщо почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів, насамперед варто пам'ятати, що це може бути результатом роботи ППО. Однак важливо не публікувати фото та відео, на яких видно роботу Сил протиповітряної оборони, адже цим може скористатися ворог.

Та якщо все ж таки був "приліт", нагадуємо правила інформаційної безпеки:

не публікувати фото та відео з наслідками удару під час тривоги;

не повідомляти в мережі про місце удару;

не поширювати адресу місця "прильоту".

Усім цим може скористатися противник, тому не варто робити те, що може допомогти окупантам.