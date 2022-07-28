Не нехтуйте власною безпекою. Перебувайте в укриттях до оголошення відбою.

Зауважте У Харкові чули серію вибухів під час повітряної тривоги

Де пролунали сирени

Станом на 4:15 сирени пролунали у:

Києві та Київській області;

Чернівській області;

Житомирській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Вінницькій області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Хмельницькій області;

Волинській області;

Івано-Франківській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Львівській області;

Чернівецькій області;

Закарпатській області.

Від 4 квітня безперервна повітряна тривога триває на Луганщині, водночас на Херсонщині через тимчасову окупацію не працює система оповіщення.

Що робити, якщо ви почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути наслідком роботи ППО. Важливо не публікувати жодних кадрів, на яких видно роботу Сил протиповітряної оборони, адже це допомагає ворогу.

Якщо все ж таки був "приліт", то пам'ятайте, публікувати фото та відео з наслідками удару, поширювати в мережі інформацію про місце атаки чи його адресу – суворо заборонено. Це може допомогти ворогу скорегувати вогонь, що ставить під загрозу вас, ваших рідних та близьких і весь ваш населений пункт.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо. Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

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