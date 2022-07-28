У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть мирні українці, зокрема маленькі діти.

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У Харкові лунали вибухи

Приблизно опівночі 28 липня у Харкові почали лунати сирени. Після завершення попередньої повітряної тривоги минуло лише орієнтовно півтори години.

Практично одночасно із сиренами у місті почали лунати вибухи. Місцеві жителі повідомили у соцмережах, що їх було щонайменше 4. Після цього розпочалися пожежі. Окрім цього, харків'яни бачили виліт ракет з боку російського Бєлгорода.

Наразі невідомо, що саме стало причиною цих звуків. Це могла бути робота нашої системи протиповітряної оборони або ж "прильоти" ворожих ракет чи снарядів. Проте офіційної інформації щодо цього поки немає.

Хай там як, місцевим варто перебувати в укриттях до повідомлення про скасування повітряної тривоги, яке оголошують лише тоді, коли загроза ворожого обстрілу повністю зникає.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць обстрілів, якщо вони трапляться. Також не варто розголошувати адреси влучань російських снарядів чи ракет. Адже така інформація лише допомагає коригувати вогонь росіянам, які часто свідомо обстрілюють житлові квартали задля терору мирних жителів.

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