У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть мирні українці, зокрема маленькі діти.
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У Харкові лунали вибухи
Приблизно опівночі 28 липня у Харкові почали лунати сирени. Після завершення попередньої повітряної тривоги минуло лише орієнтовно півтори години.
Практично одночасно із сиренами у місті почали лунати вибухи. Місцеві жителі повідомили у соцмережах, що їх було щонайменше 4. Після цього розпочалися пожежі. Окрім цього, харків'яни бачили виліт ракет з боку російського Бєлгорода.
Наразі невідомо, що саме стало причиною цих звуків. Це могла бути робота нашої системи протиповітряної оборони або ж "прильоти" ворожих ракет чи снарядів. Проте офіційної інформації щодо цього поки немає.
Хай там як, місцевим варто перебувати в укриттях до повідомлення про скасування повітряної тривоги, яке оголошують лише тоді, коли загроза ворожого обстрілу повністю зникає.
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