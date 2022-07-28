Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Воздушная тревога в городе, как и по всей стране, по состоянию на 4:40 еще продолжается.

Обратите внимание В Одесском порту вспыхнул пожар

Что происходит в Николаеве

Местные телеграмм-каналы пишут, что в городе работает система ПВО, но есть и "прилеты". Официальной информации на этот счет пока нет. Мэр города призывает оставаться в укрытиях.

Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Всем оставаться в укрытиях! Воздушная тревога продолжается с 03:50,

– сообщил Сенкевич.

Что делать, если услышали взрывы

Если во время воздушной тревоги услышали звуки взрывов, прежде всего следует помнить, что это может быть результатом работы ПВО. Однако важно не публиковать фото и видео, на которых видна работа Сил противовоздушной обороны, ведь этим может воспользоваться враг.

Но если все-таки был "прилет", напоминаем правила информационной безопасности:

не публиковать фото и видео с последствиями удара во время тревоги;

не сообщать в сети о месте удара;

не распространять адрес места "прилета".

Всем этим может воспользоваться противник, потому не стоит делать то, что может помочь оккупантам.