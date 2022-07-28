Вибухи на Київщині пролунали під час повітряної тривоги, яку оголосили орієнтовно о 4:00. Деталі ворожого обстрілу повідомив очільник ОВА Олексій Кулеба.
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Ракети окупантів прилетіли в об'єкт інфраструктури
Кулеба зауважив, що рано-вранці 28 липня росіяни завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району.
Обстріляний об'єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби,
– зазначив очільник ОВА.
Він вкотре закликав мирних жителів не нехтувати сигналами тривоги та спускатися в укриття. Адже війна триває, а окупанти продовжують підступно запускати ракети по мирних містах.
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Під час наступної тривоги також лунали вибухи
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