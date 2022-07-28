Смертоносні снаряди прилетіли після 5 години ранку. У цей час була оголошена повітряна тривога.

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Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території білорусі. Попередньо, є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО. Бережіться,

– повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Неспокійний ранок в Україні: що відомо

Ранок для українців 28 липня був неспокійний. Близько 04:40 повітряну тривогу оголосили по всіх областях. Вона тривала близько години. За пів години після відбою сирени загули знову. На цей раз загроза ракетних ударів існувала трохи більше ніж 10 хвилин.