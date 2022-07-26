російські окупанти вже давно втекли з Півночі України, але не припиняють завдавати ударів мирному населенню, яке живе біля російських кордонів. Ворог для цього застосовує міномети та артилерію.

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Обстріл Чернігівщини

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про те, що 26 липня російські окупанти знову завдали удару по прикордонних районах області. Свої атаки підлі росіяни здійснили зранку.

О 6 ранку окупанти вгатили по селу Леонтіївка. Місцеві чули близько 10 вибухів. Згодом ворог впродовж цілої години гатив зі ствольної артилерії у район села Гірськ.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила,

– повідомив Чаус.

Брехня росіян про обстріл їхньої території

губернатор брянської області сєргєй богомаз заявив про те, що з території України прилетів квадрокоптер та скинув туди вибухівку, внаслідок чого постраждали 4 окупанти. Він забув, що Україна не нападає на територію інших країн, а всі вибухи, які трапляються з росіянами, спровоковані палінням сигарет та необережним поводженням зі зброєю.

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