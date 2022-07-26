российские оккупанты уже давно сбежали с Севера Украины, но не прекращают наносить удары мирному населению, живущему у российских границ. Враг для этого применяет минометы и артиллерию.

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Обстрел Черниговщины

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о том, что 26 июля российские оккупанты снова нанесли удар по приграничным районам области. Свои атаки подлые россияне совершили утром.

В 6 утра оккупанты обстреляли село Леонтиевка. Местные слышали около десяти взрывов. Впоследствии враг целый час стрелял из ствольной артиллерии в район села Горск.

Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала,

– сообщил Чаус.

Ложь россиян об обстреле их территории

губернатор брянской области сергей богомаз заявил о том, что с территории Украины прилетел квадрокоптер и сбросил туда взрывчатку, в результате чего пострадали 4 оккупанта. Он забыл, что Украина не нападает на территорию других стран, а все взрывы, случающиеся с россиянами, спровоцированы курением сигарет и неосторожным обращением с оружием.

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