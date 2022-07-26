Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал военный эксперт Олег Жданов. Кроме этого, у россиян сейчас заметны проблемы с техникой, поскольку они практически не используют новые танки, и те уничтожают наши защитники и защитницы.

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По его словам, качество вооружения российской армии сильно снизилось. Следовательно и эффективность их борьбы.

Специалист также добавил, что в начале полномасштабного вторжения шойгу говорил о "70% модернизации боевого состава вооруженных сил России". Однако мы убедились, что это не соответствует действительности. Поскольку только по танкам эта цифра составляла не более 50%.

Модернизированную часть российской армии ВСУ уже фактически уничтожили. На сегодня ее почти нет,

– подчеркнул Жданов.

Поэтому сейчас в бой пойдет старая советская армия. Причем это будет касаться как техники, так и личного состава.

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Украинская авиация 25 июля семь раз ударила по россиянам. В результате атак враг потерял почти полсотни единиц личного состава и более 10 единиц техники.

Также оккупанты потеряли пункт управления, состав кафиров.

Также в этот день Сечеславские десантники приземлили боевой русский вертолет Ка-52 .

Военный эксперт Петр Черник заявил 24 канала, что украинские защитники активно ликвидируют вражеские склады с боеприпасами , командные пункты, казармы и т.д. Так, HIMARS помогли взлетевшим в воздух уже 50 российским складам .

Захватчиков уменьшилось почти на 40 тысяч

Вооруженные Силы Украины сдерживают врага по всем направлениям и наносят противнику значительные потери. С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 39 870 своих солдат.

Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 170 кафиров. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Также за минувшие сутки вражеское войско 8 танков, 4 крылатые ракеты, 8 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем и другое оружие и техника.

Подчеркнем! Из-за интенсивности боев цифры – приблизительны. На самом деле количество обезвреженных захватчиков может быть больше.



Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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