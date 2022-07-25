Когда захватчики приближались на танке, "Рубеж" находился на позиции. Он занимал удобное положение и видел все, что происходило, пишет 24 канал.

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Добить танк помогли сослуживцы

Танк двигался по асфальтовой дороге, которая шла вниз. Вижу, что эта жестянка на курьих ножках уже сунется. У нас был один шведский гранатомет АТ4, и мы его берегли. Я не ожидал, что он может остановить танк,

– рассказал пограничник.

Однако гранатомет попал с расстояния 150-200 метров между башней и корпусом танка. Вражеская техника сразу остановилась.

Добить российский танк "Рубежу" помогли сослуживцы. Они налетели на вражескую технику и начали с разных сторон бить по ней советскими гранатометами. От обстрелов танк загорелся.

Кстати, приехал танк Т-72 в Украину из далекой Кемеровской области. По словам пограничника, он был достаточно новый или модернизирован. Оценить подготовку вражеского экипажа наши пограничники не успели – оккупанты быстро поспешили на концерт к Кобзону.

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Кратко о потерях врага в Украине

По состоянию на утро 25 июля наши Вооруженные Силы ликвидировали уже 39 700 российских оккупантов , которые с оружием в руках нагло пришли захватывали Украину. Только за минувшие сутки вражеские войска потеряли 180 бойцов, 8 танков, 4 крылатые ракеты, 8 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем и другое оружие и технику.

Больше всего потерь россияне понесли вчера на Краматорском направлении.