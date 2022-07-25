Вскоре российская армия будет "праздновать" юбилейное количество ликвидированных бойцов. Заметим, что цифры не окончательны, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия и невозможно установить точное количество уничтоженных захватчиков.
Интересно ВСУ давят, – военный эксперт считает, что у оккупантов на Юге остается только 2 выхода
Потери врага в технике
- Танки – 1 730 единиц (за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 8 из них);
- боевые бронированные машины – 3 950 единиц (+8);
- артиллерийские системы – 876 единиц (+7);
- реактивные системы залпового огня – 257 единиц;
- средства ПВО – 116 единиц (+3);
- самолеты – 222 единицы (+1);
- вертолеты – 188 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 719 единиц (+5);
- крылатые ракеты – 174 единицы (+4);
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 832 единицы (+9);
- специальная техника – 73 единицы.
Кстати, за минувшие сутки вражеская армия понесла больше всего потерь на Краматорском направлении.
Потери россиян по состоянию на 25 июля / Инфографика Генштаба