Оккупанты на Херсонщине без успеха пытались контратаковать для того, чтобы улучшить свое тактическое положение. Более того, захватчики понесли потери.
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Ситуация на Юге
Утром 24 июля оккупанты с помощью 2 вертолетов Ми-8 атаковали Ольгино, а днем обстреляли Андреевку, однако потерь в украинской армии, к счастью, нет. Ответный огонь наших воинов заставил вражеские вертолеты улететь.
Кроме того, вблизи Ивановки россияне пытались вести воздушную разведку с помощью беспилотника "Мерлин-ВР", однако был уничтожен украинскими войсками.
В то же время наша авиация нанесла 5 мощных авиационных ударов. Наши воины атаковали 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе, еще 2 в Херсонском.
Потери захватчиков
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки выполнили 190 огневых задач и нанесли значительные потери оккупантам. В частности, наши защитники и защитницы ликвидировали и уничтожили по меньшей мере:
- 66 оккупантов;
- 5 танков;
- 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- 1 противотанковый ракетный комплекс "Фагот";
- 3 единицы бронированной техники;
- 9 единиц автомобильной техники.
Кроме того, наши воины командно-наблюдательный пункт и 2 склада с боеприпасами. Потери россиян уточняются.
Угроза ракетных обстрелов все еще сохраняется
По данным оперативного командования "Юг" в Черном море, сейчас продолжаются маневрирование 10 кораблей и катеров врага вдоль временно оккупированного Крыма. В частности 2 ракетных и 1 десантный корабль находятся в готовности к применению. Поэтому сохраняется угроза нанесения ракетных ударов. Также захватчики сохраняют эффект вероятности проведения десантной операции.
Из-за угрозы дальнейших ракетных обстрелов в ОК "Юг" упорно призывают не игнорировать воздушные тревоги.
Потери оккупантов за 5 месяцев полномасштабной войны
За 5 месяцев полномасштабного вторжения россияне понесли колоссальные потери. На протяжении 151 дня войны наши защитники и защитницы уничтожили и ликвидировали:
- около 39 520 оккупантов из личного состава;
- 1722 танка;
- 3 942 боевых бронированных машин;
- 869 артиллерийских систем;
- 255 реактивных систем залпового огня;
- 113 средств ПВО;
- 221 самолет;
- 188 вертолетов;
- 714 беспилотников;
- 170 крылатых ракет;
- 15 кораблей и катеров;
- 2 823 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
- 73 единицы специальной техники.
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