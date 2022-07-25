Оккупанты на Херсонщине без успеха пытались контратаковать для того, чтобы улучшить свое тактическое положение. Более того, захватчики понесли потери.

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Ситуация на Юге

Утром 24 июля оккупанты с помощью 2 вертолетов Ми-8 атаковали Ольгино, а днем обстреляли Андреевку, однако потерь в украинской армии, к счастью, нет. Ответный огонь наших воинов заставил вражеские вертолеты улететь.

Кроме того, вблизи Ивановки россияне пытались вести воздушную разведку с помощью беспилотника "Мерлин-ВР", однако был уничтожен украинскими войсками.

В то же время наша авиация нанесла 5 мощных авиационных ударов. Наши воины атаковали 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе, еще 2 в Херсонском.

Потери захватчиков

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки выполнили 190 огневых задач и нанесли значительные потери оккупантам. В частности, наши защитники и защитницы ликвидировали и уничтожили по меньшей мере:

66 оккупантов;

5 танков;

2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";

1 противотанковый ракетный комплекс "Фагот";

3 единицы бронированной техники;

9 единиц автомобильной техники.

Кроме того, наши воины командно-наблюдательный пункт и 2 склада с боеприпасами. Потери россиян уточняются.

Угроза ракетных обстрелов все еще сохраняется

По данным оперативного командования "Юг" в Черном море, сейчас продолжаются маневрирование 10 кораблей и катеров врага вдоль временно оккупированного Крыма. В частности 2 ракетных и 1 десантный корабль находятся в готовности к применению. Поэтому сохраняется угроза нанесения ракетных ударов. Также захватчики сохраняют эффект вероятности проведения десантной операции.

Из-за угрозы дальнейших ракетных обстрелов в ОК "Юг" упорно призывают не игнорировать воздушные тревоги.

Потери оккупантов за 5 месяцев полномасштабной войны

За 5 месяцев полномасштабного вторжения россияне понесли колоссальные потери. На протяжении 151 дня войны наши защитники и защитницы уничтожили и ликвидировали:

около 39 520 оккупантов из личного состава;

1722 танка;

3 942 боевых бронированных машин;

869 артиллерийских систем;

255 реактивных систем залпового огня;

113 средств ПВО;

221 самолет;

188 вертолетов;

714 беспилотников;

170 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

2 823 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

73 единицы специальной техники.

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