Окупанти на Херсонщині без успіху намагалися контратакувати для того, щоб покращити своє тактичне становище. Щобільше, загарбники зазнали втрат.

Зауважте ЗСУ показали відео знищених на Півдні комплексів С-300 – саме з таких обстрілюють Миколаїв

Ситуація на Півдні

Уранці 24 липня окупанти за допомогою 2 гелікоптерів Мі-8 атакували Ольгине, а вдень обстріляли Андріївку, однак втрат в української армії, на щастя, немає. Вогонь наших воїнів у відповідь змусив ворожі гелікоптери відлетіти.

Крім того, поблизу Іванівки росіяни намагалися вести повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Мерлін-ВР", однак його знищили українські війська.

Водночас наша авіація завдала 5 потужних авіаційних ударів. Наші воїни атакували 3 ворожі опорні пункти у Бериславському районі, ще 2 у Херсонському.

Втрати загарбників

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу виконали 190 вогневих завдань і завдали значних втрат окупантам. Зокрема наші захисники та захисниці ліквідували та знищили щонайменше:

66 окупантів;

5 танків;

2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика";

1 протитанковий ракетний комплекс "Фагот";

3 одиниці броньованої техніки;

9 одиниць автомобільної техніки.

Окрім цього, наші воїни командно-спостережний пункт та 2 склади з боєприпасами. Втрати росіян уточнюються.

Загроза ракетних обстрілів досі зберігається

За даними оперативного командування "Південь" у Чорному морі зараз тривають маневрування 10 кораблів та катерів ворога вздовж тимчасово окупованого Криму. Зокрема 2 ракетні та 1 десантний корабель перебувають в готовності до застосування. Через це зберігається загроза завдання ракетних ударів. Також загарбники зберігають ефект ймовірності проведення десантної операції.

Через загрозу подальших ракетних обстрілів в ОК "Південь" наполегливо закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Втрати окупантів за 5 місяців повномасштабної війни

За 5 місяців повномасштабного вторгнення росіяни зазнали колосальних втрат. Упродовж 151 дня війни наші захисники та захисниці знищили та ліквідували:

близько 39 520 окупантів з особового складу;

1 722 танки;

3 942 бойові броньовані машини;

869 артилерійських систем;

255 реактивних систем залпового вогню;

113 засобів ППО;

221 літак;

188 гелікоптерів;

714 безпілотників;

170 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

2 823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

73 одиниці спеціальної техніки.

До теми – ЗСУ відбили штурм ворога біля 3 населених пунктів: дивіться відео