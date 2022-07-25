Окупанти на Херсонщині без успіху намагалися контратакувати для того, щоб покращити своє тактичне становище. Щобільше, загарбники зазнали втрат.
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Ситуація на Півдні
Уранці 24 липня окупанти за допомогою 2 гелікоптерів Мі-8 атакували Ольгине, а вдень обстріляли Андріївку, однак втрат в української армії, на щастя, немає. Вогонь наших воїнів у відповідь змусив ворожі гелікоптери відлетіти.
Крім того, поблизу Іванівки росіяни намагалися вести повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Мерлін-ВР", однак його знищили українські війська.
Водночас наша авіація завдала 5 потужних авіаційних ударів. Наші воїни атакували 3 ворожі опорні пункти у Бериславському районі, ще 2 у Херсонському.
Втрати загарбників
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу виконали 190 вогневих завдань і завдали значних втрат окупантам. Зокрема наші захисники та захисниці ліквідували та знищили щонайменше:
- 66 окупантів;
- 5 танків;
- 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика";
- 1 протитанковий ракетний комплекс "Фагот";
- 3 одиниці броньованої техніки;
- 9 одиниць автомобільної техніки.
Окрім цього, наші воїни командно-спостережний пункт та 2 склади з боєприпасами. Втрати росіян уточнюються.
Загроза ракетних обстрілів досі зберігається
За даними оперативного командування "Південь" у Чорному морі зараз тривають маневрування 10 кораблів та катерів ворога вздовж тимчасово окупованого Криму. Зокрема 2 ракетні та 1 десантний корабель перебувають в готовності до застосування. Через це зберігається загроза завдання ракетних ударів. Також загарбники зберігають ефект ймовірності проведення десантної операції.
Через загрозу подальших ракетних обстрілів в ОК "Південь" наполегливо закликають не ігнорувати повітряні тривоги.
Втрати окупантів за 5 місяців повномасштабної війни
За 5 місяців повномасштабного вторгнення росіяни зазнали колосальних втрат. Упродовж 151 дня війни наші захисники та захисниці знищили та ліквідували:
- близько 39 520 окупантів з особового складу;
- 1 722 танки;
- 3 942 бойові броньовані машини;
- 869 артилерійських систем;
- 255 реактивних систем залпового вогню;
- 113 засобів ППО;
- 221 літак;
- 188 гелікоптерів;
- 714 безпілотників;
- 170 крилатих ракет;
- 15 кораблів та катерів;
- 2 823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 73 одиниці спеціальної техніки.
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