Окупанти на Херсонщині без успіху намагалися контратакувати для того, щоб покращити своє тактичне становище. Щобільше, загарбники зазнали втрат.

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Ситуація на Півдні

Уранці 24 липня окупанти за допомогою 2 гелікоптерів Мі-8 атакували Ольгине, а вдень обстріляли Андріївку, однак втрат в української армії, на щастя, немає. Вогонь наших воїнів у відповідь змусив ворожі гелікоптери відлетіти.

Крім того, поблизу Іванівки росіяни намагалися вести повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Мерлін-ВР", однак його знищили українські війська.

Водночас наша авіація завдала 5 потужних авіаційних ударів. Наші воїни атакували 3 ворожі опорні пункти у Бериславському районі, ще 2 у Херсонському.

Втрати загарбників

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу виконали 190 вогневих завдань і завдали значних втрат окупантам. Зокрема наші захисники та захисниці ліквідували та знищили щонайменше:

  • 66 окупантів;
  • 5 танків;
  • 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика";
  • 1 протитанковий ракетний комплекс "Фагот";
  • 3 одиниці броньованої техніки;
  • 9 одиниць автомобільної техніки.

Окрім цього, наші воїни командно-спостережний пункт та 2 склади з боєприпасами. Втрати росіян уточнюються.

Загроза ракетних обстрілів досі зберігається

За даними оперативного командування "Південь" у Чорному морі зараз тривають маневрування 10 кораблів та катерів ворога вздовж тимчасово окупованого Криму. Зокрема 2 ракетні та 1 десантний корабель перебувають в готовності до застосування. Через це зберігається загроза завдання ракетних ударів. Також загарбники зберігають ефект ймовірності проведення десантної операції.

Через загрозу подальших ракетних обстрілів в ОК "Південь" наполегливо закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Втрати окупантів за 5 місяців повномасштабної війни

За 5 місяців повномасштабного вторгнення росіяни зазнали колосальних втрат. Упродовж 151 дня війни наші захисники та захисниці знищили та ліквідували:

  • близько 39 520 окупантів з особового складу;
  • 1 722 танки;
  • 3 942 бойові броньовані машини;
  • 869 артилерійських систем;
  • 255 реактивних систем залпового вогню;
  • 113 засобів ППО;
  • 221 літак;
  • 188 гелікоптерів;
  • 714 безпілотників;
  • 170 крилатих ракет;
  • 15 кораблів та катерів;
  • 2 823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 73 одиниці спеціальної техніки.

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