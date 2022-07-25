Невдовзі російська армія "святкуватиме" ювілейну кількість ліквідованих бійців. Зауважимо, що цифри не є остаточними, адже зараз тривають активні бойові дії й неможливо встановити точну кількість знищених загарбників.
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Втрати ворога у техніці
- Танки – 1 730 одиниць (за минулу добу Збройні Сили України знищили 8 з них);
- бойові броньовані машини – 3 950 одиниць (+8);
- артилерійські системи – 876 одиниць (+7);
- реактивні системи залпового вогню – 257 одиниць;
- засоби ППО – 116 одиниць (+3);
- літаки – 222 одиниці (+1);
- гелікоптери – 188 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 одиниць (+5);
- крилаті ракети – 174 одиниці (+4);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 832 одиниць (+9);
- спеціальна техніка – 73 одиниці.
До речі, за минулу добу ворожа армія зазнала найбільше втрат на Краматорському напрямку.
Втрати росіяни станом на 25 липня / Інфографіка Генштабу
Останні новини про ситуацію на фронті
- російські окупанти вели штурм у напрямку Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка. Однак їхні намагання були марними – наші захисники відбили штурм. Зараз триває бій біля Спірного, адже нас росіяни йдуть у наступ.
- На Бахмутському напрямку загарбники штурмували Вершину та Луганське. Тепер вони наступають у напрямку Миронівське – Луганське.
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