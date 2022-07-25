Невдовзі російська армія "святкуватиме" ювілейну кількість ліквідованих бійців. Зауважимо, що цифри не є остаточними, адже зараз тривають активні бойові дії й неможливо встановити точну кількість знищених загарбників.

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Втрати ворога у техніці

  • Танки – 1 730 одиниць (за минулу добу Збройні Сили України знищили 8 з них);
  • бойові броньовані машини – 3 950 одиниць (+8);
  • артилерійські системи – 876 одиниць (+7);
  • реактивні системи залпового вогню – 257 одиниць;
  • засоби ППО – 116 одиниць (+3);
  • літаки – 222 одиниці (+1);
  • гелікоптери – 188 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 одиниць (+5);
  • крилаті ракети – 174 одиниці (+4);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 832 одиниць (+9);
  • спеціальна техніка – 73 одиниці.

До речі, за минулу добу ворожа армія зазнала найбільше втрат на Краматорському напрямку.

Втрати росіяни станом на 25 липня
Втрати росіяни станом на 25 липня / Інфографіка Генштабу

Останні новини про ситуацію на фронті

  • російські окупанти вели штурм у напрямку Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка. Однак їхні намагання були марними – наші захисники відбили штурм. Зараз триває бій біля Спірного, адже нас росіяни йдуть у наступ.
  • На Бахмутському напрямку загарбники штурмували Вершину та Луганське. Тепер вони наступають у напрямку Миронівське – Луганське.

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