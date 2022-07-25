Невдовзі російська армія "святкуватиме" ювілейну кількість ліквідованих бійців. Зауважимо, що цифри не є остаточними, адже зараз тривають активні бойові дії й неможливо встановити точну кількість знищених загарбників.

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Втрати ворога у техніці

Танки – 1 730 одиниць (за минулу добу Збройні Сили України знищили 8 з них);

бойові броньовані машини – 3 950 одиниць (+8);

артилерійські системи – 876 одиниць (+7);

реактивні системи залпового вогню – 257 одиниць;

засоби ППО – 116 одиниць (+3);

літаки – 222 одиниці (+1);

гелікоптери – 188 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 одиниць (+5);

крилаті ракети – 174 одиниці (+4);

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 832 одиниць (+9);

спеціальна техніка – 73 одиниці.

До речі, за минулу добу ворожа армія зазнала найбільше втрат на Краматорському напрямку.



Втрати росіяни станом на 25 липня / Інфографіка Генштабу

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російські окупанти вели штурм у напрямку Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка. Однак їхні намагання були марними – наші захисники відбили штурм. Зараз триває бій біля Спірного, адже нас росіяни йдуть у наступ.

На Бахмутському напрямку загарбники штурмували Вершину та Луганське. Тепер вони наступають у напрямку Миронівське – Луганське.

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