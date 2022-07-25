Коли загарбники на танку наближалися, "Рубіж" перебував на позиції. Він займав зручне положення й бачив все, що відбувалося, пише 24 канал.

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Добити танк помогли побратими

Танк рухався асфальтною дорогою, яка йшла донизу. Бачу, що ця бляшанка на курячих ніжках вже сунеться. У нас був один шведський гранатомет АТ4 і ми його берегли. Я не очікував, що він може зупинити танк,

– розповів прикордонник.

Однак гранатомет влучив з відстані 150 – 200 метрів між баштою й корпусом танка. Ворожа техніка одразу зупинилися.

Добити російський танк "Рубежу" допомогли побратими. Вони налетіли на ворожу техніку й почали з різних сторін гатити по ній радянськими гранатометами. Від обстрілів танк запалав.

До речі, приїхав танк Т-72 в Україну з далекої Кемеровської області. За словами прикордонника, він був досить новий, або ж модернізований. Оцінити підготовку ворожого екіпажу наші прикордонники не встигли – окупанти швидко поспішили на концерт до Кобзона.

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Коротко про втрати ворога в Україні

Станом на ранок 25 липня наші Збройні Сили ліквідували вже 39 700 російських окупантів, які зі зброєю у руках нахабно прийшли захоплювали Україну. Лише за минулу добу вороже військо втратило 180 бійців, 8 танків, 4 крилаті ракети, 8 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем та іншу зброю й техніку.

Найбільше втрат вчора росіяни зазнали на Краматорському напрямку.